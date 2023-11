Al parco nasce l’angolo lettura

Al parco comunale di Mogliano è stato inaugurato, per celebrare i venti anni del Gruppo di lettura GdL "Licenze Poetiche. I libri per l’isola deserta", un angolo dedicato proprio alla lettura. Presenti la sindaca Cecilia Cesetti, l’assessore alla cultura Simone Settembri e Alessandro Seri, poeta ed editore. L’iniziativa è stata curata da Silvana Petrelli e Rosalba Ciccioli, promotrici del GdL nato venti anni fa a Mogliano. Il gruppo è composto da una ventina di persone che si ritrovano una volta al mese e riflettono sul libro letto. Il tema di quest’anno è "Le città italiane protagoniste nei romanzi moderni e contemporanei". In questo nuovo angolo del parco è stata posizionata una panchina letteraria, su cui Simonetta Verdicchio ha trascritto i versi della poetessa russa Nina Berberova; c’è poi una targa per ricordare i venti anni del GdL e un qr code che permette di conoscere il gruppo e di scoprire i libri letti nel corso di questi anni. Accanto, un originale "frigobook" voluto da Samuela Andreozzi del Bar-Pizzeria Samilù, che ha lo scopo di favorire e stimolare la lettura: grazie al "frigo book" (visibile sulla mappa della Rete nazionale per la condivisione del libro) bambini e adulti potranno prendere i libri da leggere e lasciarne altri. "Un modo per incentivare la lettura mettendo a disposizione della cittadinanza uno spazio fruibile a tutti", ha commentato la sindaca.