"Al Parco Pegaso non ci si annoia mai"

Vi parlo del Parco Pegaso. Ho 13 anni ed abito a Trodica, dove qualche anno fa è stata restaurata una chiesa, vicino alla quale si trova un favoloso giardino ed a fianco è stato costruito un campetto da basket, uno da pallavolo, un parco giochi, una piccola area per allenarsi con delle strutture di calisthenics ed anche una bocciofila. La mia parte preferita di questo grande parco giochi è il campo da basket dove, fino a qualche anno fa andavo spesso per esercitarmi nella tecnica di tiro, perché ancora non praticavo lo sport con una associazione. In passato sono stati tracciati dei larghi sentieri dove è possibile transitare in bici o a piedi. Adoro passeggiare nel parco perché essendo perimetrato mi permette di distaccarmi dalla vita di sempre ed apprezzare la natura. Se ci si annoia, pur essendo difficile ed improbabile, è possibile trovare piccoli scaffali nel giardino, chiusi da una porticina di vetro la quale è aperta a tutti, all’interno si trovano due file di libri. Quando si entra nel parco, si ha l’imbarazzo della scelta e questo suscita voglia di provare ogni sport. In fondo si trova una piscina con a fianco dei lettini ed un bar dove è possibile acquistare bibite fresche e qualche snack come patatine alla salsa barbecue e taralli piccanti, ovviamente è possibile fare il bagno solo in estate perché la piscina non è al coperto e non è dotata di riscaldamento. A circa dieci metri dall’ampio giardino si trova un parcheggio con aree riservate per bus, moto e auto per persone disabili. Occorre molta manutenzione ad esempio, sostituire le retine nel campo da basket, mantenere pulito il giardino e tagliare l’erba. Anche in estate il prato è sempre verde grazie al grande impianto di irrigazione collegato all’acquedotto di Trodica. Non è un problema giocare di notte o di sera perché sono stati installati degli alti pali d’illuminazione.

Lorenzo Moretti