"Al Pd bastava informarsi, il Comune ha seguito norme nazionali"

"Poiché la nostra associazione vanta un piccolo debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ecco il motivo per cui il Comune è stato costretto, da norme nazionali, a girare al nostro creditore la nostra parziale cifra spettante per la gestione degli impianti per l’anno 2023, pari a 20.923,64 euro". È questa la precisazione di Andrea Savoretti (nella foto), presidente dell’Asd Potenza Picena Calcio, che arriva a seguito di una nota diffusa nei giorni scorsi dal Pd locale riguardo a un contenzioso tra la società sportiva e l’Agenzia delle Entrate. "Bastava semplicemente chiedere o informarsi e invece sono qui a chiarire quanto di inesatto riportato dal Pd – afferma Savoretti –. I 41.724 euro sono i soldi rivalutati e previsti nel 2023 dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi (campo in erba Favale-Scarfiotti, campo sintetico Orselli e due campi di calcetto) stipulata tra il Comune e la nostra associazione (gestore). Tale convenzione – aggiunge ancora - venne istituita dalla giunta Morgoni nel 2003, in cui è stato realizzato il campo sintetico Orselli. Si potrebbe definire contributo, non per la sua natura ma per la sua consistenza, inferiore a quanto necessario per le spese sostenute nella gestione degli impianti (utenze, assicurazioni, custodi, materiali e manutenzioni ordinarie)". Perciò conclude Savoretti, "mi dispiace per quanto accaduto, ma voglio ancora una volta ribadire che la nostra società si riconosce solo nei colori giallorossi. Penso che la politica sia altra cosa".