Al piano venti dita d’oro

Le note di Christoph Willibald Gluck, Gioacchino Rossini e Franz Liszt riecheggiano oggi al Politeama di Tolentino. Alle 18, per il Master Piano Festival, si esibirà il duo Marco Sollini e Salvatore Barbatano in un concerto per pianoforte a quattro mani. Saranno eseguite anche composizioni originali di Sollini. "Definito dalla critica le venti dita d’oro d’Italia - come spiegano gli organizzatori - il duo Sollini-Barbatano darà vita ad un ricco repertorio". Il programma prevede per piano duo: Danza degli Spiriti Beati da Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787); Marcia (Pas-redoublé) composta in onore del Sultano Abdul Medjid e Petite Fanfare di Gioachino Rossini (1792 - 1868); Orpheus, Poema Sinfonico n.4 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) e Tasso. Lamento e trionfo, Poema Sinfonico n.2 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) di Franz Liszt (1811 - 1886); L’Abbaye dans le boi op. 35 (2018) ispirato dall’Abbadia di Fiastra; À la maniére de…Piazzolla op. 51. Tango for piano 4 hands (2022) dedicato a Lydia Viggiani ed Eugenio Cudazzo, Babies’ Corner op. 36. Suite for piano 4 hands (2018 - 2021) dedicata a Salvatore Barbatano (Milo’s dream. Barcarolle, Polka de Herbie, Maio’s Valzer, B.J. Danza scozzese, Stewe’s Fox trot, Gas Lullaby, Xcarbi, Bebo’s Mambo) di Marco Sollini (1964). Biglietti 10 euro al botteghino e su http:www.liveticket.itpoliteamatolentino. Info 0733 968043, www.politeama.org.