Al Pincio ospite l'ex onorevole Emanuele Fiano a Potenza Picena: Odio razziale, Nazionalismi, Crisi Democrazie.

"Odio razziale, nazionalismi, democrazie in crisi: quali parole per la sinistra?". Di questo si parlerà stasera alle 21.15, nel Pincio di Potenza Picena, durante l’incontro che vedrà come ospiti l’onorevole Emanuele Fiano e Annalisa Cegna, docente di storia contemporanea all’Università di Macerata. E’ il secondo appuntamento della rassegna culturale "Ufo- Dialoghi Verso Mondi Possibili", organizzata dal Pd locale. "In questi tempi complicati sembrano prevalere gli istinti, gli slogan e le scorciatoie – spiegano i dem –. Una società in cui prevalgono egoismi e visioni di chiusura, è un pericolo per la democrazia. Oggi è il tempo della semplificazione, delle risposte rapide. In questo panorama la sinistra fatica a sintonizzarsi con i linguaggi del presente e stenta a reinventarsi come forza credibile nel proporre una nuova visione della società".