Al Polisportivo iniziati i lavori per sistemare i bagni della gradinata

Iniziati i lavori per i nuovi bagni del Polisportivo. Dopo le accese polemiche di alcune settimane fa, culminate con il botta e risposta tra l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai e la Civitanovese Calcio e gli striscioni dei supporters rossoblù, ecco dunque l’atteso intervento, che attualmente sta riguardando la gradinata scoperta. L’opera ha un costo di 108mila euro, ma si tratta di un primo stralcio di lavori che nel complesso costeranno al Comune 220mila euro. Gli operai della ditta incaricata, la ‘Lanciotti Gabriele & S.a.s.’, hanno avviato le demolizioni in gradinata, sotto al settore nord, solitamente occupato dagli ultras. "Dopodiché – spiega l’assessore Carassai – si interverrà sui servizi igienici della tribuna riservati alle donne, mentre il tecnico comunale sta elaborando il progetto per quanto riguarda la restante parte". Attualmente, al Polisportivo, sono a disposizione i bagni chimici, salvo che nello spicchio di tribuna centrale, dove le toilettes esistenti si presentano in buono stato. Nella polemica con il sodalizio del patron Mauro Profili, Carassai aveva parlato di "porte sfondate", puntando il dito sullo stesso club sportivo cui è affidata la gestione dell’impianto. "Le abbiamo sostituite - dichiara ora l’amministratore -, nonostante qualcuno si fosse divertito a danneggiarle. Adesso speriamo che chi ha in cura le strutture, adotti controlli efficaci".

Francesco Rossetti