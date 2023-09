Al Politeama di Tolentino: Voci e Immagini di Resistenza all'Alzheimer

Emozioni e applausi per "Le mani sanno raccontare. Un viaggio dal nord al sud d’Italia attraverso voci e immagini di resistenza all’Alzheimer", serata promossa dal Gruppo Alzheimer Tolentino, venerdì al Politeama, con l’assessorato alle politiche sociali e la partecipazione di Cantiere DanzArte, Amici per, circolo Auser Il Girasole e le decoratrici Tania Bettucci e Samanta Ciurlanti. Dopo i saluti del sindaco Mauro Sclavi, si sono alternati sul palco momenti artistici, con le testimonianze lette dagli attori Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella, le coreografie del Cantiere DanzArte e Mattia Buonaventura De Minicis, musicante e rumorista, che ha condiviso l’amore per la musica con sua nonna Pierina Nebbioli. La psicologa Eleonora Strappato ha fornito spiegazioni sulla patologia; a raccontare l’esperienza del Different Camp, Michela Bordi e Mattia Pasqualini, che insieme ad altri volontari ha approcciato la patologia in un linguaggio consono ai bambini. Sono intervenute la presidente dell’Auser Isa Vitaliani De Bellis e la presidente del Cantiere DanzArte Vanessa Orlandi. Soddisfatti gli ideatori, i fratelli Andrea e Barbara Crocetti, presidente e vicepresidente del G.AL.T. Al termine della serata, condotta da Barbara Olmai, sono stati ringraziati i coniugi Paola Principi e Mario Senigagliesi e Silvana Bontempi per le loro realizzazioni, Barbara Salcocci, Fabiola Caporalini e tutti i volontari dell’associazione, a cui l’artista Bettucci ha donato una creazione. Foto scattate da Ludovico Cecoli.