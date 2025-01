Al Politeama il confronto con Castelli e i sindacati

"La sfida della ricostruzione. Osservatorio del settore edile della provincia di Macerata. L’evoluzione normativa nel territorio del cratere. Buone prassi per la formazione e la ricerca dell’occupazione" è il tema del convegno organizzato da Cassa Edile Macerata, venerdì al Politeama di Tolentino dalle 15.30. Sarà introdotto dal presidente Tobia Sardellini e vedrà la presenza del commissario straordinario Guido Castelli, che interverrà alla prima tavola rotonda; parteciperanno al dibattito Carlo Trestini, vicepresidente Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Enzo Pelle, segretario nazionale generale Filca Cisl, Graziano Gorla, responsabile nazionale sisma 2016 Fillea Cgil, Francesco Sannino, segreteria nazionale Feneal Uil e Massimo Conti, membro del Tavolo tecnico sisma 2016. A seguire, la seconda tavola rotonda, "Lavoro in crescita manodopera carente. Esempi virtuosi per cambiare il paradigma", con Nicoletta Coronella, funzionario della III Divisione della direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme a Stefano Macale, direttore Formedil, Cristiana Bartolucci, direttrice Centro edile per la sicurezza e la formazione di Perugia, e Francesca Ramadori, direttore del Comitato paritetico territoriale per la sicurezza e la formazione in edilizia della provincia di Macerata. Il convegno sarà aperto dai risultati dell’indagine condotta con la supervisione di Giuseppe Sestili, responsabile progetti speciali di Istao Istituto Adriano Olivetti. L’evento è organizzato da Map Communication.