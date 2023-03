"Al pronto soccorso serve il cardiologo per emergenze notturne"

Continua l’azione di tutela dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Camerino del comitato "Salviamo l’ospedale". Ieri mattino una delegazione del comitato, infatti, è stata ricevuta in consiglio della Regione dalla quarta commissione, che tra le materie di interesse ha proprio la sanità. "Cerchiamo di fare anche l’impossibile per salvaguardare l’ospedale di Camerino che è poi l’ospedale di tutta la montagna – commenta il presidente del comitato, Angiolo Napolioni –. Oggi (ieri, ndr) abbiamo snocciolato i problemi nel corso di una audizione formale con la commissione sanità della Regione nell’imminenza della stesura del Piano socio sanitario. In primis un pronto intervento a norma h24".

Proprio il pronto soccorso non risulta essere attivo giorno e notte come dovrebbe: "Quella è una cosa basilare –spiega il presidente – perché se qualcuno ha un ictus o un infarto non c’è il cardiologo la notte". Attualmente i medici cardiologi nel nosocomio sono due, tra cui il primario, e non riescono a fare la reperibilità al pronto soccorso anche di notte. "Non è di certo colpa loro, anzi, ma va trovato un altro che faccia i turni notturni. Al pronto soccorso serve il cardiologo e ora c’è questo grosso buco. Ci può essere bisogno di un intervento entro 90 minuti per determinate emergenze come stabilito per legge e qui non si può intervenire". Oltre a Napolioni erano presenti per la delegazione Donatella Cristallini e la dottoressa Luisella Tamagnini. "Essendo un ospedale Dea di primo livello dovrebbe avere gli stessi servizi degli altri di stessa categoria – chiude il responsabile del gruppo –. Anche per via dell’università e per la ricostruzione nel territorio, ma di fatto non è così".

Marco Belardinelli