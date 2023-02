Al ’Rossini’ spettacolo in inglese

Martedì (ore 9 e 11,30), al teatro Rossini di Civitanova, per gli studenti del triennio delle scuole superiori, andrà in scena lo spettacolo in lingua originale inglese ’Animal Farm’, libero adattamento dall’opera di George Orwell. I promotori hanno deciso di allestire una sorta di “reality show” per rendere ancora più concreta l’attualità dell’opera. Questo spettacolo, come tutte le produzioni PAlkettostage, è frutto di un lavoro d’equipe, di regie collettive a cui lavorano con Cetti Fava (direttore artistico) e Marina Caprioli (direttore organizzativo) registi italiani e stranieri. Al termine della rappresentazione, affinché l’esperienza teatrale non resti fine a sé stessa ma diventi un importante momento di scambio e confronto culturale, si terrà un dibattito tra attori e studenti rigorosamente in lingua inglese.