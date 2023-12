Al ’Rossini’ torna anche il cinema

Torna il cinema al teatro Rossini. Le pellicole, nel noto palcoscenico cittadino fresco di riapertura dopo i lavori, saranno visibili a partire da giovedì, mentre continueranno ad essere proiettate anche al Cecchetti. "Wonka", "Wish", "Aquaman e il regno perduto", "Puffin Rock il film", le uscite visibili in sala, mentre dal primo gennaio ci sarà spazio per l’ultimo film di Alessandro Siani, "Succede anche nelle migliori famiglie". "Vorrei partire dalle nostre previsioni 2023 – dice il responsabile della programmazione cinematografica Michele Fofi -, anno in cui abbiamo lavorato con il solo cinema Cecchetti. Stimavamo di superare 50mila euro di incassi e siamo già arrivati a 55mila, tenendo anche presente che i prezzi dei nostri biglietti sono estremamente concorrenziali. Parlando di ingressi, poi, siamo arrivati al momento a circa 12mila presenze, su una previsione annua di 10mila. Il Cecchetti - continua Fofi - è un cinema vivo e solido e questo ci dà energia per ripartire con la programmazione del Rossini. Questa sala, per la sua configurazione, abbraccerà i film commercialmente più importanti dell’anno, mentre il Cecchetti sarà rivolto ad un pubblico più attento ed esigente. La programmazione verrà aggiornata di volta in volta su www.tdic.it. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro e possibilità di prevendita dei biglietti per tutte le proiezioni nei giorni di apertura del cinema.

Francesco Rossetti