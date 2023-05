Al Salone del libro la storia della banda e della musica treiese

L’Accademia Georgica al Salone del libro di Torino, ospite dello stand istituzionale della Regione, per presentare il libro "La musica a Treia tra Otto e Novecento: studio del fondo Montebello, delle fonti musicali e dei documenti d’archivio. Con la storia della banda dalle origini ai giorni nostri" dell’autrice treiese Sofia Fattorillo, bibliotecaria musicale. La pubblicazione edita nel 2022 dall’Accademia, interessa un lavoro di ricerca e catalogazione di archivi musicali presenti in Accademia e sul territorio comunale effettuato dalla Fattorillo. In tali archivi si trova traccia delle attività musicali nel Comune di Treia fin dal 1808; da quella data, passando per la fondazione della banda cittadina nel 1845, sono numerosissime le notizie sulla musica presenti nell’Archivio storico comunale, conservato nei locali dell’Accademia che hanno permesso di ricostruire la storia delle istituzioni musicali della città: la banda, la cappella musicale, in parte il teatro comunale, nonché la presenza e, a volte, l’attività, di alcune personalità locali. La pubblicazione vuole anche sottolineare l’importanza delle bande musicali, nella storia delle piccole comunità, rappresentando un potente strumento di coesione sociale e di servizio civico.