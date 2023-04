Al San Paolo il film "Empire of Light"

Stasera, alle 21, la rassegna di cinema dei Teatri di Sanseverino presenta al San Paolo con spettacolo unico il film “Empire of Light” di Sam Mendes con Olivia Colman, Colin Firth e Micheal Ward. Il film è ambientato nel 1981. Sono tempi duri per la Gran Bretagna, precipitata nella recessione e scossa da un razzismo endemico. Il cinema è la sola via di fuga. Svettante come un faro lungo la costa inglese, brilla di mille luci e indica la via agli spettatori di buona volontà. Uscita spezzata da un esaurimento nervoso, sta riprendendo lentamente a vivere. Hilary naviga a vista tra proiezioni, a cui non assiste mai per eccesso di zelo, e una relazione tossica con Ellis, che abusa della sua infelicità. Ma a cambiare le cose arriva il giovane Stephen.