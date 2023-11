Al teatro Apollo il libro in ricordo di Benedetto Miconi In ricordo di Benedetto Miconi, la comunità di Mogliano e Loro Piceno si riunirà al Teatro Apollo di Mogliano per ascoltare testimonianze e consegnare una copia del libro "Due paesi nel cuore". Autorità civili, militari e religiose parteciperanno all'iniziativa.