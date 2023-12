Al teatro Apollo un ’bestiario francescano’ in musica

Concerto di Natale, questa sera alle 21 al teatro Apollo di Mogliano, con la Form. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana presenta "Francesco, il lupo e altri animali", nell’ambito del progetto regionale "Le vie di San Francesco nelle Marche" sul rapporto tra Francesco d’Assisi e la musica. Pensato per ogni età, diretto da Emanuele Bizzarri con la partecipazione dell’attore Lorenzo Venturini, prevede l’esecuzione di una nuova opera commissionata dalla Form al compositore Marco Taralli. Completa il programma la suite "Gli uccelli" di Ottorino Respighi, del 1928. "Francesco, il lupo e altri animali è un vero e proprio Bestiario francescano che trae liberamente spunto dalla celebre fiaba musicale di Prokof’ev ’Pierino e il lupo’ – spiegano i promotori -. A introdurre il brano, la deliziosa suite ’Gli uccelli’ che dà voce musicale alle creature volatili tanto amate da Francesco, per concludere infine con il ’Valzer dei fiori’ dallo Schiaccianoci di Cajkovskij, dove la natura, lieta e festosa, incede leggera a ritmo di danza". Un concerto dedicato a San Francesco in occasione dell’ottavo centenario della Regula Bullata e del presepio di Greccio. Biglietti 5 euro (3 per gli under 26). Info 335.5329539. Il concerto fa parte di un progetto ideato dal consulente artistico Vincenzo De Vivo, sostenuto dal consiglio di amministrazione Form.