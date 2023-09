Al teatro Cecchetti l’Anpi ricorda. Claudio Gaetani scomparso un anno fa

’Claudio arrivederTi. Frizzi e lazzi, note e ricordi per il tuo compleanno’. Un evento organizzato dall’Anpi di Civitanova sabato prossimo al teatro Cecchetti (ore 21.30) per ricordare Claudio Gaetani, scomparso un anno fa, ex presidente Anpi a Civitanova ma anche attore, docente, scrittore. Una serata per far rivivere il suo talento, il suo impegno, la sua vitalità. lL’ingresso è libero.