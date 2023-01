Al teatro Farnese di Cingoli in scena la commedia dialettale di Maria Teresa Valenti

Domani, alle 21.15 al teatro Farnese di Cingoli, appuntamento con lo spettacolo: "Mamma mia che Purgatoriu!". La compagnia teatrale della frazione Avenale, porta in scena la commedia dialettale per la regia di Maria Teresa Valenti autrice del testo e rammentatrice. Il gruppo a matrice cingolana, impegnato da più di trent’anni nel settore degli spettacoli, ha ottenuto successi interpretando i lavori dell’inesauribile signora Valenti. La compagnia, composta dagli storici interpreti Giovanni Sbergamo, Martina Poccioni, Decio Pascucci, Rosalba Orbisaglia, Lucia Borsini, Chiara Pascucci, Federica Sardella, Primo Jachetta, Luca Pascucci, porta in scena una commedia ambientata nel Purgatorio. Un luogo di espiazione dove i vizi delle persone vengono giudicati in funzione delle pene da espiare. Nei vari personaggi si identificano i peccati che non saranno totalmente penalizzanti poiché, la conclusione è ottimistica: alla fine si troverà una porta aperta in quanto:"‘U patrò è de manica larga".