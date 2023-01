Al teatro Lanzi arriva "In nome del popolo"

Doppio appuntamento per il gruppo teatrale amatoriale "Senza Pretese" di Corridonia che sabato e domenica (il primo giorno alle 21.15 mentre il secondo alle 16.30) sarà protagonista sul palco del teatro "Luigi Lanzi". Lo spettacolo dal titolo "In nome del popolo italiano" sarà realizzato in collaborazione con il centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita" e in scena andrà una commedia dialettale comico-dinamica diretta da Pieralberto Persichini insieme a Massimiliano Luciani. Partirà oggi la prevendita dei biglietti (ingresso a 8 euro) che continuerà, sempre dalle ore 18.15 alle 20.00, anche domani e venerdì presso il botteghino del teatro "Lanzi". Questi saranno alcuni degli ultimi eventi del cartellone natalizio proposto dall’Amministrazione Comunale.