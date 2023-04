Al teatro Mugellini vanno in scena gli "invisibili" La parola a fratelli e sorelle di persone con disabilità

Appuntamento domenica, alle 16, nel teatro Mugellini di Potenza Picena, dove andranno in scena gli "invisibili". Nessuno spettacolo di illusionismo, perché i riflettori saranno puntati sui "Siblings": e cioè i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comune ha voluto ospitare nuovamente sul proprio palco l’iniziativa "La Voce dei Siblings", che narra la vita dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, per ascoltare il loro punto di vista e osservare con i loro occhi una quotidianità faticosa. Il tutto vede la collaborazione con le associazioni Omphalos, Amadown, Aurora e Agorà, la cooperativa Faro e l’Anffas locale. A colorare la serata con la loro dolce ironia ci penseranno i Terconauti, il divertente trio impegnato nella sensibilizzazione sui temi dell’autismo. Le armoniche note eseguite dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza accompagneranno poi la premiazione degli elaborati realizzati dagli alunni dell’istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena, coinvolti come interpreti grafici della prima lettura tratta dal libro Wonder R.J. Palacio, il romanzo incentrato su August, un bambino affetto da deformazione craniofacciale. Si succederanno, poi, vari interventi sull’autismo e letture selezionate.