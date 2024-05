Al teatro Persiani la borsa di studio in memoria di Pigini

È prevista per giovedì 23 maggio, alle 21, al Teatro Persiani, in collaborazione con il Liceo Classico "G. Leopardi" e con il patrocinio del Comune di Recanati, la cerimonia di premiazione degli studenti a cui sarà assegnato il riconoscimento di merito sociale "in memoria di Roberta Pigini". Si tratta di una borsa di studio di mille euro ciascuna, un dono d’amore in ricordo della figlia e un atto di liberalità che premia e sostiene i giovani che Fausto Pigini, padre di Roberta, prematuramente scomparsa nel 2018, generosamente elargisce ogni anno a cinque alunni del Liceo Leopardi di Recanati che si siano distinti per altruismo, inclusione, solidarietà, tutela della diversità, cittadinanza responsabile e attiva. A fare da cornice all’assegnazione delle borse di studio l’evento "Giovani Muse" con le performances di musica, canto e danza degli studenti del liceo.