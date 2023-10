Al teatro Politeama esperti a confronto sulla fibromialgia

Sabato alle 9 al Politeama di Tolentino si svolgerà il convegno "Fibromialgia. Approccio interdisciplinare della fibromialgia. Vecchie e nuove frontiere della medicina convenzionale e integrata". Fra i relatori: Antonella Moretto presidente Afi odv (Associazione fibromialgia Italia), counselor professionista, i dottori dottor Maurizio Massetti, responsabile scientifico Afi e Terapia del dolore Ast Ascoli, Giampiero Di Serafino, direttore Terapia del dolore Ast Macerata, Gianluca Smerilli reumatologo, Luca Imperatori oncologo, Roberta Fabbracci dirigente medico Ast Macerata. L’iniziativa è patrocinato dal Comune, con il contributo del Nursind. "L’Afi odv nasce per far conoscere e riconoscere la fibromialgia e le patologie del dolore e per tutelare la persona affetta da fibromialgia – spiega Tina Staffolani, fisioterapistapsicomotricista all’Ast Macerata, nonché organizzatrice del convegno (e volontaria Afi)–-. L’associazione ha elaborato e attivato un Pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per curare ogni aspetto della salute di questi malati. La fibromialgia risulta ancora in gran parte sconosciuta non solo dai pazienti ma anche da una larga parte della classe medica".