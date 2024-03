Al teatro ’Velluti’ c’è Arminio. Andreoli al Lanciano Forum

Doppia tappa, in per questo fine settimana, del "Rivela Festival". Si inizierà domani (ore 21.15) al teatro Velluti di Corridonia, dove l’ospite atteso sarà Franco Arminio con "La meraviglia delle cose umane". Arminio, poeta scrittore e paesologo, negli ultimi anni ha messo a punto un modo originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, nonostante legga versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, "Canti della gratitudine". Non è uno spettacolo teatrale, né un dialogo coi lettori, bensì tutte queste cose intrecciate assieme. "Il tutto è sostenuto dalla forza trasformativa della parola poetica, capace di fondere l’aspetto intimo e quello comunitario, il lirismo e l’impegno civile, per riscoprire la meraviglia delle cose umane – spiegano gli organizzatori - Quella di Arminio si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e comunità che non possiamo più permetterci di trascurare".

Il secondo appuntamento sarà invece domenica (alle ore 17), al "Lanciano Forum" di Castelraimondo con "Perfetti o Felici" in cui la protagonista sarà la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la quale volgerà lo sguardo alla sfida che i giovani adulti vivono quotidianamente: ovvero provare a definire chi si è, all’interno di una società liquida, in un mondo sempre più schiacciato sul presente. Per quest’ultimo spettacolo la prenotazione dei posti è effettuabile a festivalprenotazione@gmail.com o via Whatsapp al 333.7956113. Per Corridonia: infoline al 392.4450125 e biglietti nel circuito "Ciaotickets".

Diego Pierluigi