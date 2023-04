Al teatro Velluti l’enfant prodige Alberto Cingolani

"Giovani in Concerto" saranno protagonisti al teatro "Velluti" di Corridonia, dove oggi alle 17 si esibiranno gli allievi dell’Accademia Violinistica della scuola di musica "Don Bosco", sotto il coordinamento artistico del maestro Lucia Mezzanotte. Con loro ci sarà il piccolo pianista Alberto Cartuccia Cingolani. L’enfant prodige del pianoforte di Caldarola ha solo 5 anni ma è già molto noto considerando i diversi suoi video presenti online che stanno raccogliendo migliaia di visualizzazioni, per una passione nata in pieno lockdown. Dotato di un orecchio assoluto, è inoltre figlio d’arte visto che i genitori Alessia Cingolani e Simone Cartuccia, sono entrambi musicisti. Di recente ha partecipato al nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, "La Tv dei 100 e Uno".