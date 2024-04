Al Vaccaj il prestigioso quartetto Rasumowsky

Stasera (ore 21.30) il teatro Vaccaj ospita il concerto del quartetto d’archi Rasumowsky. Verranno eseguire musiche di Mozart e Sergej Taneyey. L’ingresso è gratuito. Da oltre vent’anni, con passione incrollabile, questo ensemble si dedica ai grandi capolavori, ma sorprende sempre con scoperte importanti come i quartetti per archi del compositore romantico svizzero Friedrich Theodor Fröhlich o i quartetti per archi di Albert Moeschinger. In ogni caso il suo punto di riferimento è il principe Andrej Kyrillowitsch Rasumowsky, inviato russo a Vienna, amico di Beethoven e mecenate del quartetto d’archi, tant’è che affonda le sue radici nella scuola d’archi russa e considera i quartetti del periodo classico viennese, soprattutto nella prassi esecutiva storicamente informata, come il suo repertorio principale. La formazione, che ha sede a Berna, si è imposta all’attenzione internazionale con l’incisione completa di tutti i quindici quartetti per archi di Dmitri Shostakovich in occasione del suo centesimo compleanno nel 2006.