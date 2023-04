Al Varco sul Mare la raccolta della carta con il Cosmari

I cittadini si sono presentati al Varco sul Mare di Civitanova con carta e cartone sottobraccio. Chi lo ha fatto ha deciso di aderire al Paper Week promosso dal Cosmari in collaborazione con il Comune. Ieri è stato allestito un punto di raccolta differenziata dove era possibile conferire materiale di carta per poi ricevere in cambio matite e block notes fatti con materiali riciclati, oltre a semini da piantare di vari tipi: pomodoro ciliegino, basilico e abete. Sul posto i funzionari del Cosmari, oltre ad Andrea Bernabei, capo area di Civitanova. C’erano anche gli 8 nuovi mezzi che stanno pulendo la città quotidiniamente. E poi una considerazione sul servizio della raccolta porta a porta dei pannolini: "Sta prendendo sempre più piede", conclude Bernabei.