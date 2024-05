Al Varco sul mare protagonista lo street food ‘Puglia and more’ poi si replica a luglio

Varco sul mare regno dello street food. Il Comune ha concesso l’autorizzazione all’associazione culturale Mad Events per organizzare ‘Puglia and more’ nei giorni di domani, sabato e domanieca 26 maggio, e ‘Tiello stretto Street Food’ che invece si terrà il 12, 13, 14, 15 e 16 luglio. Il primo è un festival enogastronomico itinerante, che sta facendo tappe in tutta Italia, dedicato alla cucina pugliese e ad altre specialità italiane. Anche il secondo si presenta come festival enogastronomico, pure itinerante, che vuole esaltare le specialità della cucina italiana e al quale parteciperanno operatori provenienti da tutte le regioni, che offriranno il meglio del cibo di strada. Per l’amministrazione comunale nessun dubbio a concedere il via libera. È scritto nella delibera di giunta di approvazione che "c’è l’interesse a sostenere le iniziative volte a rivitalizzare il centro storico e le attività economiche".