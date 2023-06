Al Varco sul Mare si celebra la giornata dello sport

Domani, per la prima volta, anche Civitanova festeggia la giornata nazionale dello Sport. E lo fa chiamando a raccolta il mondo sportivo a partire dalle 10, al Varco sul Mare.

"Abbiamo voluto organizzare questa festa – spiega Claudio Morresi, vicesindaco e assessore allo Sport – per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione al mondo dello sport e soprattutto per esprimere la nostra gratitudine all’impegno, alla dedizione e ai sacrifici di tante società sportive civitanovesi". Durante la giornata, infatti, che vedrà la partecipazione del sindaco Fabrizio Ciarapica e dei delegati del Coni a livello regionale e provinciale, è stata organizzata una partita amichevole tra la Virtus Basket, quest’anno promossa in Serie B, e gli atleti dell’Anthropos, "un bel momento di sport – ha commentato Morresi – da condividere e vivere insieme a tutta la città". In programma domani, a partire dalla mattina, anche le esibizioni del gruppo di ginnastica ritmica Sport Fire di Civitanova e degli atleti delle società Ama e Atletica Civitanova con esercizi di atletica leggera. Intorno i colori, la vivacità e l’entusiasmo delle società. E l’invito a partecipare arriva anche dalla consigliera comunale Paola Fontana. "Tutte le realtà sportive di Civitanova sono invitate a questa bellissima festa dedicata a chi ama e pratica lo sport, ma più in generale a tutta la città".