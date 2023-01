Al Velluti ’Amen’ di Recalcati: via alla prevendita

Arriva venerdì, al teatro Velluti di Corridonia (ore 21,15), in unica data regionale, "Amen" di Massimo Recalcati interpretato da Marco Foschi, Federica Fracassi e Danilo Nigrelli per la regia di Valter Malosti. Per l’assessore alla Cultura, Massimo Cesca, è "un onore ospitare il capolavoro di Massimo Recalcati. Un inno alla vita che saprà suscitare domande e toccare il cuore del pubblico. Una proposta perfettamente in linea con l’idea di questa amministrazione di porre il teatro al centro della vita culturale, sociale ed economica della città". Lo spettacolo, introdotto in video dallo stesso Recalcati e prodotto da Teatro Franco Parenti, Teatro Piemonte Europa e Emilia-Romagna Teatro Fondazione, si avvale del progetto sonoro e live electronics di Gup Alcaro e della chitarra elettrica Paolo Spaccamonti. "Durante il primo lockdown – dice Recalcati– ho cominciato a scrivere un testo. Mentre scrivevo attorno c’era la morte. Amen vuol dire ’così sia’, ’che sia così’, che la vita sia viva, che la morte non sia l’ultima parola sulla vita". I biglietti sono in vendita (a 15 euro, ridotto 12 euro) al botteghino del teatro e nei punti vendita AmatVivaticket. Per info: 0733.431769, 0733.439901 o 071.2072439.

d. p.