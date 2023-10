Al venerdì pomeriggio letture in biblioteca per i bambini dai 3 ai 6 anni Dal 6 ottobre al 15 dicembre, letture per bambini dai 3 ai 6 anni in biblioteca. Obbligatoria prenotazione al numero 0733.813837 (max 20 partecipanti). Libri: 'Il ladro di foglie', 'Lucy e il filo dell'amicizia', 'Come riaccendere un drago spento', 'Il leone di neve' e 'Filarello'.