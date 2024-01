Al via “Appassionata“ con i grandi. Ziyu He e Vanessa Benelli Mosell

Due fuoriclasse per il concerto inaugurale della stagione di “Appassionata“, per gli spettatori è un’occasione da non perdere quando alle 21 di martedì saliranno sul palcoscenico del teatro Lauro Rossi il violinista Ziyu He e la pianista Vanessa Benelli Mosell, due musicisti di farma internazionale.

I due artisti eseguiranno un programma di grande fascino: sono infatti previste musiche di Sergej Rachmaninov (Vocalise op. 34 n. 14 per violino e pianoforte), di Johannes Brahms (Sonata n. 2 in la maggiore op.100), di César Franck (Sonata in la maggiore per violino e pianoforte) e di Jules Massenet (Meditation de Thais).

I riflettori sono puntati sui due musicisti che hanno incantato ovunque. Ziyu He ha iniziato a studiare musica a cinque anni e si è presto affermato come solista. Dopo aver vinto il Concorso Internazionale Mozart e il Concorso Yehudi Menuhin ha debuttato con la Filarmonica di Vienna a 18 anni. Le sue apparizioni orchestrali includono collaborazioni con orchestre di prestigio come l’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo e l’Orchestra Sinfonica di Vienna. Al Lauro Rossi sarà accompagnato al pianoforte da Vanessa Benelli Mosell. Acclamata per la sua passione per i grandi classici e la dedizione alla nuova musica. Il suo innato talento e la carismatica presenza scenica la pongono tra le personalità più interessanti della giovane generazione di pianisti e direttori d’orchestra.

Conosciuta per le esecuzioni dei Klavierstücke di Stockhausen, Benelli Mosell ha collaborato con importanti compositori contemporanei, tra cui George Benjamin, Olga Neuwirth e Marco Stroppa. Il suo repertorio spazia dal dramma dell’opera italiana al raffinato mondo di Debussy. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio. I biglietti possono essere acquistati alla Biglietteria dei Teatri – piazza Mazzini, 10 da martedì a sabato (10-13 e 16,30-19,30. Direttamente nella sede del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo). Il 7 febbraio secondo appuntamento del cartellone dell’Associazione “Appassionata“ quando alle 21 il Gomalan Brass Quintet si esibirà al Lauro Rossi proponendo il programma “Da Cinecittà a Hollywood“ con musiche di Morricone, Rota, Belafonte, Kander, Arlen, Bernstein.

Lorenzo Monachesi