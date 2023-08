Al via "Arte in strada" a Porto Potenza: appuntamento fisso sulla traversa Torresi

Partirà stasera, a Porto Potenza, la quarta edizione del progetto "Arte in Strada", organizzato dall’Art3 Studio con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune. In pratica tutti i giovedì di questo mese, dalle 21 alle 23.30, lo spazio aperto di traversa Torresi si trasformerà in una fucina artistica tra pittura, scultura, disegno, fumetto, poesia e musica. "Il piacere di vedere un’opera prendere forma sotto i propri occhi è qualcosa che emoziona e crea bellezza, sia per chi la fa sia per chi assiste – ha sottolineato Michela Rafanelli, una delle promotrici della manifestazione –. Abbiamo bisogno di bellezza, così portiamo in strada, tra la gente, la nostra arte, in modo che tutti possano beneficiare di questa atmosfera, senza competizione ne esibizionismo, solo con lo spirito di condividere un processo creativo e artistico". "Crediamo molto in questo tipo di iniziative interattive, che creano complicità tra lo spettatore e l’artista – dice l’assessore al Commercio, Paolo Scocco –. Così il centro prende vita con idee e colori".