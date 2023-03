Al via ’Essenze femminili in arte’ "Ma il Comune ci dà meno fondi"

Al via le ‘Essenze femminili in arte’ in città Alta, ma è polemica sui finanziamenti: "Nonostante l’amministrazione ci abbia tagliato i fondi rispetto agli anni passati – fa presente il presidente della Pro loco di Civitanova Alta Aldo Foresi – gli eventi sono stati resi possibile grazie all’ottima collaborazione con la neo presidente dei Teatri Maria Luce Centioni e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto". Quanto all’iniziativa, giunta alla quarta edizione e organizzata propria dalla Pro loco con il Comune e l’Azienda Teatri nell’ambito della stagione ‘Teatro di primavera’. Il tema di quest’anno è ‘La donna e lo spazio-casa, vita, universo’, con gli appuntamenti che porranno l’accento sul ruolo della donna nella storia, nell’arte e nella società. Allo spazio multimediale San Francesco, ecco gli artisti Simona Bramati, Judith Mary Offord, Cristina Pallotta, Lara Tosoni, Mirko Amaolo. Il taglio del nastro oggi alle 17.30 con il concerto dei Cadot. L’apertura della mostra al pubblico è prevista tutti i sabati e tutte le domeniche, dalle 17 alle 20, fino al 26. Il cronoprogramma proseguirà il 5 marzo, alle 17, con ‘Cicliste per caso’, un incontro con Silvia Gottardi e Linda Ronzoni in cui si parlerà di donne e di empowerment. Domenica 12, alle 21.15, il teatro Annibal Caro ospiterà l’esibizione di Arianna Porcelli Safonov in ‘Consigli di bellezza per periferie’. Sempre in città Alta, alle 21.15 del 18, si terrà ‘Le Scemette con Sketch in the city’ direttamente da Zelig. Poi, il ritorno allo spazio San Francesco, dove sabato 25 Ottavia Orticello presenterà ‘Una casa di donne di Dacia Maraini’ e la chiusura della rassegna, prevista alle 18 del 26, con ‘Artemis’ onoriamo Margherita Hack in un incontro con l’astronoma civitanovese Molisella Lattanzi, su Artemide-Luna, la nuova missione per il ritorno sulla Luna.

Francesco Rossetti