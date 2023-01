Al via gli incontri della parrocchia Cristo Redentore

Riprendono le proposte di riflessione e preghiera sulla pace promosse dall’Azione Cattolica della parrocchia Cristo Redentore di Recanati. Ben quattro gli appuntamenti in programma. Questa sera alle 21.15 nella parrocchia di San Francesco ci sarà la testimonianza di Toni Montevidoni su don Tonino Bello e la marcia dei 500 a Sarajevo. Per giovedì, sempre alle 21.15, veglia di preghiera in piazza Leopardi. Sabato alle 15.30, invece, nei locali della parrocchia Cristo Redentore, i bambini e i ragazzi s’interrogano sul tema "Ci sono cose da non fare mai ... e tu cosa faresti?". Infine domenica prossima, alle 21.15, il vescovo Nazzareno Marconi guiderà una riflessione comunitaria per gli adulti sul valore e l’attualità della testimonianza di fede.

ast. t.