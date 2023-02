Al via i corsi sulla disostruzione pediatrica

Disostruzione pediatrica, un corso per le famiglie organizzato dal Centro per la famiglia. Saranno gli operatori del 118 a insegnare le pratiche per imparare a disostruire le vie aeree in età pediatrica: il primo appuntamento mercoledì, alle 16,30, nella sede dell’Asp Paolo Ricci, in via Einaudi. "Prevenire la tragedia del soffocamento da ostruzione – ricorda l’assessore all’Infanzia e ai servizi sociali Barbara Capponi –, in particolare che possa riguardare i piccoli, è doveroso e possibile con manovre semplici e alla portata di tutti, e lavoriamo costantemente affinché questi strumenti arrivino davvero a più persone possibili". L’iscrizione al corso è obbligatoria e ci si potrà registrare, fino ad esaurimento posti, inquadrando il qr code presente sulla locandina o cliccando sul òink https:forms.glezwWzWFgpKcecivjh7. Le lezioni sono gratuite ed è possibile partecipare a incontri singoli o all’intero programma. Gli appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini fino a sei anni, promossi nell’ambito del progetto ‘Civitanova città con l’infanzia’, proseguiranno poi affrontando tanti altri temi come lo sviluppo psicomotorio, la prima relazione con il mondo esterno, il linguaggio, il nido d’infanzia, il gioco e l’importanza delle prime relazioni sociali, la lettura, la vita di coppia dopo la nascita dei figli, le regole, morsi calci e pugni. In questo modo si vuol creare uno spazio in cui i genitori possano imparare e ricevere il supporto di professionisti esperti.