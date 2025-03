Al via i lavori per la scuola

Prendono il via da oggi i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado di Urbisaglia. Durante il periodo dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta in alcuni stalli di via Mattei al fine di dedicare gli spazi allo stazionamento degli scuolabus. "Invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica presente sul luogo e a rispettare le disposizioni per garantire il corretto svolgimento dei lavori – precisa la polizia municipale –. Investire sul benessere e sulla sicurezza dei nostri ragazzi è fondamentale per la crescita della nostra comunità".