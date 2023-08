Al via i lavori per un parcheggio

Lavori in corso a Caldarola, lungo la via Faleriense, all’uscita del paese con direzione Sarnano. "Sarà realizzato un parcheggio di scambio, per auto, moto e bici, comprensivo di parcheggi riservati per disabili e fornito di colonnine per la ricarica elettrica – spiega l’amministrazione –. Lungo la parte opposta al parcheggio, è previsto un marciapiede panoramico. Non è esclusa anche la predisposizione di un sentiero naturalistico, che dal parcheggio possa permettere ai turisti di raggiungere il Castello percorrendo un tratto di quella che un tempo era chiamata la "Gabetta", scorciatoia naturale che dalla Fornace portava a via Faleriense. I lavori finiti entro giugno 2024".