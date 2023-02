Scende il sipario sul cineteatro Rossini, chiuso da ieri perché sono iniziati i lavori di ristrutturazione consistenti nella rimozione dell’amianto dal tetto e nell’installazione di un impianto fotovoltaico. "Fine primo tempo. Lo spettacolo riprenderà in autunno" è lo slogan scelto dall’Azienda dei Teatri per comunicare alla città, via social, l’interruzione delle attività legate al cinema e al teatro. L’intervento di riqualificazione progettato dal Comune si concentrerà sulla rimozione dal tetto della struttura della copertura in cemento-amianto, inoltre sull’efficientamento energetico verrà attuato tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 110,72 kWp. Un’operazione dal costo di 650mila euro finanziata per due terzi con i fondi del Pnrr e per 218.000 euro con un mutuo contratto dall’amministrazione comunale con la Cassa depositi e prestiti. I lavori dureranno alcuni mesi e la riapertura del Rossini è prevista in autunno. Incertezze sui tempi che hanno condizionato anche la stagione teatrale, in parte ridotta nei vari appuntamenti. Se non ci saranno intoppi burocratici o di accaparramento delle materie prime i lavori si dovrebbero concludere nell’arco di 8-9 mesi.