Al via il corso "Essere genitori". Formazione per crescere i figli

Sul ruolo di genitori, al via una serie di incontri organizzati dall’associazione Gaia con l’amministrazione comunale. Si comincia domani e il progetto andrà avanti fino a maggio. Il titolo dell’evento è "Essere genitori oggi, incontri di crescita e condivisione" e si svolgerà dalle 18.30 alle 20 nella sede della stessa associazione, al civico 5 di via Regina Elena. Le psicologhe e psicoterapeute Giselle Ferretti, Eleonora Leoni e Valentina Marsili proporranno ai genitori cinque pomeriggi di dibattito sui seguenti temi: Perché non mi ascolta? Il cervello dei bambini spiegato a genitori e insegnanti (15 gennaio); L’importanza dell’educazione sessuale e affettiva (17 e 24 febbraio); Dipendenze tecnologiche nei bambini (lunedì 24 marzo); Educare con il cuore: supportare i ragazzi nelle sfide dell’adolescenza (lunedì 14 aprile); Sessualità e disabilità, diritto all’intimità per i figli con disabilità (lunedì 5 e 12 maggio). Il ciclo di incontri è finanziato dal "Progetto Gaia", che dal 2018 promuove iniziative per la ricerca nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica, e gode del patrocinio del Comune. "Felici che questo progetto di collaborazione parta e ringraziamo l’assessore Barbara Capponi, Ketty Paglialunga e Filippo Marilungo che come associazioni hanno sposato la nostra mission" dichiarano le relatrici Ferretti, Leoni e Marsili. Ringrazia le associazioni Gaia e Omphalos l’assessore Capponi: "le prime iniziative che presentiamo sono quelle di Gaia, seguiranno a breve le altre, perché tutti stanno davvero lavorando tanto e con entusiasmo".