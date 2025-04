Al via il Festival degli oli di Cingoli. Protagonista la varietà Mignola

La terza edizione del Festival degli oli del territorio di Cingoli ("Cingulum, l’olio del Papa") si terrà domani a Troviggiano, sala ex cinema, dalle 15.30. La manifestazione è organizzata dal Comune con l’associazione "Città dell’olio", l’Amap-Agricoltura e pesca, la parrocchia, per l’impegno dell’assessora comunale all’agricoltura Pamela Gigli (nella foto). "Vogliamo evidenziare la qualità di un prodotto genuino qual è l’olio – spiega l’assessora – , ricordando il papa Pio VIII Castiglioni, illustre cingolano che nel XIX secolo incentivò nel territorio la piantumazione degli olivi, in particolare della Mignola. L’eredità agricola e culturale del pontefice è ancora viva negli agricoltori, rendendo questa varietà un simbolo dell’identità del comprensorio in cui il clima contribuisce a generare un olio dal profilo organolettico unico: la qualità è garantita da pratiche agronomiche attente, che assicurano un prodotto ricco di proprietà naturali, dal gusto dolce amaro con una nota piccante in gola". All’incontro, moderato da Giorgia Clementi, dopo i saluti del sindaco Michele Vittori e di Gigli interverranno Andrea Maria Antonini, assessore regionale allo sviluppo economico e agricolo, Marco Rotoni, presidente di Amap Marche, Barbara Alfei tecnica dello steso ente, assaggiatori di Flavor cultura di gusto, i dottori Stefano Colletta e Alessandro Gregori, medici di sicurezza alimentare e nutrizione dell’Ast di Macerata. Dopo le conclusioni di Filippo Saltamartini, vice presidente della Regione Marche, la premiazione, la consegna degli attestati e la degustazione di oli. A cura della parrocchia, è stata esposta la mostra sulle Sagre dell’olio d’oliva 1980-1990.

Gianfilippo Centanni