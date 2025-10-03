Al via il Festival di fotografia di Montefano: tre giorni di workshop, mostre e incontri

Montefano, 3 ottobre 2025 – Da oggi, e per tutto il week end, il paese si trasforma ancora una volta nella città della fotografia. Per la sua decima edizione, il Festival di Fotografia di Montefano, diretto da Still Fotografia Milano (Denis Curti, Alessandro Curti, Alessio Fusi), propone tre giorni di appuntamenti che intrecciano immagini, parole e musica, con la partecipazione di alcuni tra i più importanti autori e protagonisti della scena fotografica internazionale. Un anniversario speciale che sarà segnato dall’assegnazione del riconoscimento alla carriera a Cristina Ghergo e il Premio New Talent 2025 ad Alice Re. Si parte oggi con l’inaugurazione delle mostre diffuse nel centro storico e al Museo Ghergo, cuore simbolico della manifestazione. Alle 16, alle ex scuole elementari, esposizione “Ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà” (Lab di Cult 246 Fiaf a cura di Giancarla Lorenzini); alle 18, al teatro La Rondinella, “I volti e le radici – i ritratti dei cantori popolari”, omaggio a Mario Giacomelli nel centenario dalla nascita, foto di Danilo Antolini e Mario Giacomelli. In piazza apertura del mercatino dell’editoria. Alle 19 arrivano i cantori del gruppo La Macina. Alle 20 street food in piazza Bracaccini; alle 22 dj set con Tommaso Cicconi. La serata di apertura sarà accompagnata da un incontro con la direzione artistica e alcuni ospiti, per introdurre il tema di questa importante edizione. Alle 21 a teatro spettacolo di musica e immagini liberamente ispirato a Giacomelli. Domani il festival vivrà il suo momento più atteso con la cerimonia di consegna dei premi 2025, sempre a teatro: il riconoscimento alla carriera a Cristina Ghergo e il Premio New Talent 2025 ad Alice Re. La prima, figlia del grande Arturo Ghergo, al quale il festival e l’omonimo spazio espositivo di Montefano sono dedicati, si è avvicinata alla fotografia negli anni Settanta nello storico studio di famiglia a Roma, in via Condotti. Ha ritratto scrittori, registi e attori come Alberto Moravia, Bernardo Bertolucci, Virna Lisi, Monica Vitti e Richard Burton collaborando poi con fashion magazine internazionali (Vogue, Harper’s Bazaar, Amica) e grandi maison di moda come Valentino, Versace e Fendi. Tra Roma e New York ha firmato editoriali di moda e ritratti che hanno segnato un’epoca. Dal 2015 è presidente del Premio Arturo Ghergo, portando avanti il lascito del padre e premiando maestri come Ferdinando Scianna, Giovanni Gastel, Maurizio Galimberti, Piero Gemelli, Maria Vittoria Backhaus, Paola Mattioli, Toni Thorimbert, Giuseppe Mastromatteo e Paolo Ventura. Alice Re, giovane autrice emergente, è stata selezionata per il progetto Risonanza, realizzato a Ukiha, in Giappone. Con uno sguardo intimo e poetico, “ha trasformato volti, gesti e paesaggi quotidiani in un racconto sospeso tra memoria, contemplazione e suggestioni cinematografiche, dimostrando maturità creativa e una sorprendente capacità narrativa”, spiegano gli organizzatori. La giornata sarà arricchita da workshop, talk e incontri con Piero Gemelli, Maurizio Galimberti, Paola Mattioli, Irene Ghergo, Giancarlo Dotto, Lorenzo Cicconi Massi e Pasquale Pozzessere, in un dialogo corale sulla fotografia, tra storia e nuove prospettive. In serata, una proiezione speciale ripercorrerà i dieci anni della kermesse. Alle 10 invece in piazza Bracaccini “Fotomobil”, alle 18.30 inaugurazione delle mostre dei premiati al Museo Ghergo, dove alle 20 sono previste degustazioni con accompagnamento musicale a cura di Dj Dells. Domenica sarà la giornata della partecipazione attiva: workshop aperti al pubblico, letture portfolio e momenti di confronto diretto con gli artisti permetteranno a professionisti, appassionati e curiosi di vivere la fotografia da protagonisti. Il festival si chiuderà con un incontro collettivo in cui fotografi, critici e pubblico tireranno le fila di questa decima edizione, lasciando spazio a nuove visioni per il futuro. Il programma completo si può trovare sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram del Festival di Fotografia di Montefano.