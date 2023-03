Al via il nuovo corso di primo soccorso organizzato dalla Croce verde

Partirà oggi (ore 21.15) il nuovo corso gratuito di primo soccorso organizzato dalla Croce verde di Morrovalle e Montecosaro che si terrà in via da Vinci a Trodica. Un percorso raddoppiato per l’associazione, dopo la tanta partecipazione della prima edizione; sarà rivolto agli aspiranti volontari ma anche a tutta la città. Durante le lezioni saranno illustrate le buone pratiche da mettere in atto in caso di bisogno e nella vita di tutti i giorni. Per info: 0733.86550 o [email protected]