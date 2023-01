"Al via il restauro di municipio e caserma"

di Matteo Parrini

Il 2022 è stato per Matelica un anno di grande rilevanza per la ricostruzione cittadina, che però è stato segnato anche da non pochi disagi. In merito il sindaco Massimo Baldini ha voluto tracciare una sintesi dei 12 mesi. "E’ stato un anno con alti e bassi – ha dichiarato il primo cittadino –, che ci ha fatto registrare i danni per due alluvioni a Matelica, ma insieme alla Quadrilatero, alla Provincia e alle Ferrovie dello Stato si è iniziato un importante lavoro per realizzare interventi atti a prevenire eventuali nuovi eventi".

Qualche primo risultato?

"L’illuminazione pubblica è stata riaccesa ovunque, ma garantendo un importante risparmio energetico: questo è stato ottenuto anche grazie al raggiungimento del 91% di illuminazione a led e quindi si è evitato un aumento dei costi per l’illuminazione del 300%".

Cosa porterà l’anno appena iniziato?

"Attualmente siamo occupati su molti fronti e stiamo affrontando con decisione la ricostruzione post sisma, lavorando con i progetti del Pnrr, con il Pnc, con il Cis, in ambito di viabilità, impegnandoci fortemente per salvare le scuole superiori a Matelica e ora per ripristinare quanto prima le mura castellane danneggiate dopo il crollo dello scorso 14 dicembre".

Quali i principali lavori pubblici?

"La piazza Enrico Mattei è stata già in parte liberata dalle impalcature sul lato ovest, verso la torre civica e il Palazzo dei Priori, e presto vedremo completato anche Palazzo Ottoni. A breve avranno inizio i lavori di restauro del palazzo comunale e della caserma dei carabinieri, come pure prenderà vita la rigenerazione urbana di Borgo Nazario Sauro e dell’ex tiro a segno in via Tiratori. Altre vie cittadine interne e comunali esterne verranno sistemate grazie ai nuovi progetti presentati e ai finanziamenti ottenuti. La rigenerazione urbana con un fondo di 3 milioni e 500mila euro permetterà la sistemazione del rione Campamante, nella zona di San Francesco oltre alle mura castellane. Per i tanti lavori che avranno inizio nel 2023 devo ringraziare gli assessori ed i consiglieri comunali, oltre a tutta la struttura comunale che si è prodigata affinché si potesse accedere ai molteplici bandi, alla realizzazione dei diversi progetti e alla moltitudine degli incontri in presenza e online per pianificare il tutto".

Tanti cantieri, tanti disagi...

"Certamente i problemi riguardano soprattutto il traffico che si intasa sempre più facilmente con i lavori in corso, i danni provocati dal maltempo, il rinnovo delle fognature e degli acquedotti vetusti lungo viale Martiri della Libertà. So comunque che insieme ne verremo fuori, perché sono interventi necessari per avere migliori servizi".

Quale consuntivo per le festività natalizie?

"Il risultato è positivo: abbiamo contenuto le spese per le luminarie natalizie, ma allo stesso tempo abbiamo visto il centro storico coinvolgente con tutto quello che è stato messo in campo dalla Pro Loco, dall’associazione commercianti del centro storico e dall’assessorato al Turismo con la Casa di Babbo Natale e gli addobbi nelle vie. Il presepio vivente di Braccano è stato un grande evento, che ha attirato tanta gente. Così pure il bel concerto di Capodanno della banda cittadina ha riempito il Teatro Piermarini nella serata del primo gennaio, permettendo di farci il migliore augurio musicale".