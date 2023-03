Al via il San Patrizio Festival, Treia celebra il suo patrono

La città di Treia si prepara a festeggiare, da oggi a domenica, il suo patrono San Patrizio. In programma molte iniziative, tra cui concerti e spettacoli che animeranno il weekend treiese. Il Comune ha aderito alla "Giornata nazionale del fiocchetto lilla", dedicata ai disturbi alimentari e colererà di lilla una parte dell’allestimento dei "Giardini di marzo", un mix di arredi floreali e architteture verdi nel centro storico. Si parte dalle 8, con la fiera di San Patrizio a cui seguirà la messa, celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi e dalla processione. Alle 21, al teatro comunale, appuntamento con la commedia dialettale "Ladri in Paradiso" della compagnia "Gli smisurati". Domani, alle 16.30, si svolgerà un convegno nell’aula multimediale di corso Cavour, dedicato al rapporto tra il paese e San Patrizio. Si prosegue alle 21.15, al teatro, con lo spettacolo "Vernia o non vernia". Domenica, alle 17, sempre in teatro, il convegno "Mattei forever", dedicato al petroliere Enrico Mattei.