Al via la campagna abbonamenti

Da oggi prende il via la nuova campagna di abbonamenti dei Teatri di Sanseverino per la stagione 2023-2024, dedicata alle “Relazioni pericolose” e curata, come sempre, dal direttore artistico Francesco Rapaccioni. Si inizia, dal 4 all’8 ottobre, con i rinnovi con conferma del posto e la prelazione per gli abbonati. Basterà recarsi al botteghino del Feronia (telefono 0733 634369), aperto dalle ore 16 alle 20 (nei giorni 5-6-8 ottobre) e dalle 9 alle 13 (nei giorni 7-8 ottobre). Dal 12 al 14 ottobre, invece, il botteghino sarà aperto per i nuovi abbonamenti, dalle 16 alle 20.