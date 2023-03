Al via la "Festa dell’Albero": martedì ospite Davide Cassani per parlare di umana sostenibilità

"Festa dell’Albero" a Montecosaro: si svolgerà da martedì al 16 aprile, con la piantumazione di 60 nuovi alberi, per un futuro più verde. Si tratta della seconbda edizione dell’iniziativa "Un grande albero c’è", con l’animazione della mascotte Super Borghetto, ormai entrato nella simpatia di bimbi e ragazzi. Focus sul tema della "umana sostenibilità", tramite un incontro al Teatro delle Logge (martedì 21.15) con il grande campione del ciclismo Davide Cassani (nella foto), commissario tecnico della Nazionale 2014-2021, nonché cronista sportivo al seguito del Giro d’Italia. Si discuterà in particolare di mobilità sostenibile e coscienza umana. "Possono in sostanza – si domandano Stefano Cardinali e gli altri promotori – piccole buone azioni quotidiane cambiare positivamente gli equilibri della nostra comunità con una ricaduta positiva nei confronti del nostro territorio circostante? Siamo ancora in grado di costruire un nuovo e sostenibile equilibrio tra uomo e spazio vissuto rilanciando un turismo responsabile e promuovendo i gioielli artistico-ambientali del circondario, onde migliorare la qualità della vita degli abitanti? Auspicabile un "confronto aperto" anche Comuni e Regione per un cambiamento che possa dare benefici immediati. Abbiamo a disposizione un territorio meraviglioso che aspetta solo di essere valorizzato – aggiunge Cardinali –. Un nuovo turismo può essere trainato anche dal cicloturismo, una forma di esplorazione "green" che può attrarre sia persone lontane, sia promuovere il "turismo di prossimità", letteralmente esploso con la pandemia". Assieme a Cassani ci saranno Marco Scarponi (Segretario Fondazione "Michele Scarponi Onlus") e Fabio Marziali, blogger di "Pedalare con lentezza". Il dibattito verrà moderato da Giorgio Perugini di tuttobiciweb.it.

Ennio Ercoli