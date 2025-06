Al via la fiera, concerti e giochi

Prende il via domani la fiera di San Vito, patrono di Recanati, che si concluderà domenica. "Sono diverse le novità – spiega l’assessore alla cultura Ettore Pelati – come l’associazione Alìma, che animerà il cortile di palazzo Venieri con tango e milonga, in uno spazio che ospiterà anche un mercatino di hobbisti e artigiani. Al chiostro di Sant’Agostino, l’associazione Mastri nel Tempo curerà un mercato medievale con giochi per bambini e dimostrazioni di antichi mestieri". Il programma religioso e civile si intreccia con quello culturale fino a domenica, sera quando in piazza Leopardi si terrà il concerto della banda, seguito dall’estrazione della lotteria di beneficenza. Novità anche per la processione del santo che tornerà – almeno in parte – nel cuore della città. Il corteo partirà da San Vito, attraverserà via Roma con sosta davanti all’ospedale e proseguirà per via Badaloni, via Battisti e porta San Domenico per poi fare ritorno alla chiesa.

Accanto alle celebrazioni ufficiali s’inserisce il programma curato dalla fondazione Bettini, che apre le porte della storica dimora di via Falleroni. Sabato alle 17 inaugurazione della collezione del Giocattolo Antico, e delle sale tematiche dedicate alla musica e all’editoria storica. Seguiranno visite guidate fino alle 23 e alle 19 il concerto "Tra cinema e classica" nel giardino-ninfeo a cura dell’associazione Rospigliosi. Il palazzo sarà visitabile anche domenica 16 dalle 16 alle 19.