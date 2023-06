Al via la mostra di Franco Mandolesi

La lancetta in bottiglia. Chi vuol sapere qualcosa di più sulle lancette, lo strumento dei nostri pescatori che ha anticipato i moderni e attrezzatissimi motopesca, non può mancare all’apertura della mostra allestita da Franco Mandolesi, detto Elpidio, che sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18 nella palazzina sud di Lido Cluana. Tutte le lancette che si sono succedute nella nostra storia, con i loro colori e i loro stemmi, saranno esposte in bottiglia, piccolo miracolo di fantasia, abilità e pazienza. Lancette e velieri, infatti, vengono riprodotti in miniatura all’ interno di una bottiglia, nel rispetto minuzioso di tutte le sue caratteristiche e tipologie. Insieme alle lancette, anche i velieri. La mostra resterà aperta per una settimana, fino a martedì prossimo, e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 17 alle 23.30.