Al via la nuova stagione. Ospiti da Aureli a Fontana

Al via la nuova stagione teatrale di Treia. Accanto a grandi nomi di fama nazionale, programmati nei più importanti palcoscenici italiani, quest’anno in scena ci saranno anche giovani e grintose compagnie marchigiane. "Una scelta che mira a rafforzare il legame tra teatro e territorio – spiega l’assessore alla cultura, David Buschittari – offrendo uno spazio privilegiato alla creatività e all’innovazione culturale della nostra Regione. Con un programma che si estende da novembre ad aprile, il cartellone propone un’ampia varietà di rappresentazioni, dai grandi classici della letteratura ai titoli più moderni, puntando su leggerezza e commedia con un tocco di ironia e riflessione".

La stagione prenderà il via il 9 novembre alle 21.15 con l’anteprima "L’Estetica oltre le regole", narrazione d’arte a cura di Marco Sciame. Il 16 novembre in scena "Il piacere dell’attesa" di Michele La Ginestra, un’opera che esplora la complessità delle relazioni umane. Tra i titoli proposti spicca "Molto rumore per nulla", in programma il 6 dicembre, un classico shakespeariano riadattato da sei attori. Ad inaugurare il nuovo anno, il 18 gennaio, sarà "L’illusione coniugale", con una splendida Rosita Celentano insieme ad Attilio Fontana e a Stefano Artissunch.

Nel giorno di San Valentino, andrà in scena "La locandiera", celebre opera di Carlo Goldoni, ma in una rilettura di Saverio Marconi, in cui gli interpreti parlano in dialetto fermano-maceratese grazie all’adattamento dei testi di Manu Latini. Il 28 febbraio sarà Emanuela Aureli la protagonista assoluta con lo spettacolo "Mamma ho perso l’Aureli". In "Ti amo o qualcosa del genere", il 15 marzo, saranno quattro i grandi attori sul palcoscenico, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz e Tiziana Foschi. Due giorni dopo, per la festa del patrono San Patrizio, protagonista il noto musical "Forza venite gente" della compagnia teatrale Stelle del Borgo di Montecosaro, che narra la vita di San Francesco. In chiusura, il 12 aprile, Veronica Pivetti in "L’inferiorità mentale della donna", uno spettacolo provocatorio che invita alla riflessione su temi di grande attualità.

Anche quest’anno ci sarà la rassegna "Domeniche da favola", dedicata a bambini e famiglie. "La bella addormentata" sarà il primo spettacolo il 24 novembre, il 15 dicembre sarà la volta di "Cenerentola", il 12 gennaio di "Le avventure di Pinocchio", il 9 febbraio di "C’era 2 volte un cuore" e "Avventure straordinarie" il 16 marzo. I nuovi abbonamenti possono essere prenotati telefonicamente fino al 14 novembre allo 0733 218706/218711 (dalle 9 alle 13), al 339 2304624 (dalle 15 alle 20) oppure all’e-mail ufficio.cultura@comune.treia.mc.it. Per prenotare i biglietti tonicoservice@gmail.com oppure alle 339 2304624 (dalle 15 alle 20), online su www.liveticket.it/tonicoservice.