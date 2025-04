Al via la Pedalata della Liberazione, cerimonia e divertimento

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, andrà in scena venerdì 25 aprile "La pedalata della Liberazione", organizzata dal Comune di Porto Recanati con le associazioni culturali e giovanili locali. Il ritrovo sarà davanti al Castello Svevo, alle 10.30, per la commemorazione istituzionale ai caduti di tutte le guerre e proseguirà fino alla casa natale dei fratelli Paolo e Bruno Brancondi, partigiani barbaramente uccisi dai nazisti nelle campagne di Castelfidardo il 29 giugno del 1944.

Durante l’iniziativa i partecipanti, in sella alle loro biciclette, intraprenderanno un itinerario che li condurrà attraverso luoghi significativi della città. La prima tappa sarà il campo di aviazione situato all’interno del parco Giovanni Paolo II, a Scossicci. Il percorso proseguirà verso il centro, con una sosta davanti alla casa dei fratelli Brancondi nel lungomare Lepanto. Il gruppo farà poi tappa alla casa comunale in via Micca, altro luogo ricco di storia. Si proseguirà verso il ponte sul Potenza, nei pressi del parco Europa, dove saranno ricordati episodi cruciali della Resistenza locale. L’arrivo è previsto intorno alle 13 alla pineta comunale, dove il percorso si concluderà con un momento conviviale: un pranzo al sacco organizzato dal gruppo scout di Porto Recanati, che curerà anche animazione e giochi per grandi e piccoli, rendendo l’iniziativa ancora più inclusiva e festosa.

Per il secondo anno consecutivo, il manifesto ufficiale della manifestazione è frutto della collaborazione con l’istituto superiore Bonifazi-Corridoni a indirizzo grafica e comunicazione di Civitanova. "Si ringraziano il professor Lino La Torre e tutti gli studenti che hanno partecipato al contest “La pedalata della Liberazione“ – spiega la giunta –. Il manifesto istituzionale è stato realizzato dalla vincitrice del concorso, la studentessa Vanessa Giandomenico, della classe qarta A".