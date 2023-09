Al via la prima edizione di "ULtimo Kilometro - Alta Marca trekking fest". È un’altra delle iniziative organizzate dall’associazione Pranzo al sacco, composta da David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani, e che ha fondato e continua a promuovere il Cammino dei Forti.

Si tratta di un itinerario di trekking in cinque tappe nell’alto maceratese che ha già preso piede fra gli appassionati del turismo lento. “In un anno circa– spiega David Dignani –: si contano già 230 camminatori che hanno affrontato il percorso. C’è stata una bella crescita e siamo davvero felici. Sentendo le attività ricettive del territorio sappiamo che ci sono delle prenotazioni anche per l’autunno e in questi giorni anche noi, con altre 15 persone, lo affronteremo".

Infatti, i ragazzi dell’associazione, accompagnati da influencer, blogger, fotografi ed esperti del settore, sono partiti mercoledì da San Severino per affrontare insieme le prime tre tappe del cammino, per poi concludere il viaggio proprio a Pian dell’Elmo, location dell’ULK Festival.

Si attraverseranno i comuni di San Severino, Castelraimondo, Gagliole e Apiro, incontrando borghi ricchi di storia, verdi sentieri e fortezze senza tempo, con la lussureggiante natura tipica dell’alta marca a fare da sfondo.

"Tra gli obiettivi di questo viaggio in compagnia sicuramente quello di promuovere dal vivo il territorio, le sue bellezze e la buona pratica del camminare, oltre ovviamente alla possibilità di unire persone con la stessa passione per la natura e la vita all’aria aperta".

Il 16, dalle 9.30 e per l’intera giornata, saranno presenti anche lo staff di Cammini d’Italia, il "comico pellegrino" Gianluca Arena e la ̀Prode Società Merende , band dell’alto maceratese, che torna live dopo diversi anni.

Gaia Gennaretti